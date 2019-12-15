شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تبدأ تدريبات الفريق، غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات، غدًا الإثنين، دون راحة، عقب خوض مباراة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.
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