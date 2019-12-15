اخبار الرياضه

الأهلي يبدأ تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تبدأ تدريبات الفريق، غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات، غدًا الإثنين، دون راحة، عقب خوض مباراة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا