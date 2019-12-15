شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يبحث عن بديل لـ«كيبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ونقلت «بليتشر ريبورت» عن مصادر مقربة من الجهاز الفني لتشيلسي أن أسطورة البلوز ومدربه الحالي «لامبارد» يتحرك بالفعل للتعاقد مع حارس جديد في يناير.

وكان الحارس الأساسي لتشيلسي حاليًا، الإسباني كيبا أريزابالاجا، قد تعرض لانتقادات كبيرة بعد تعادل البلوز مع فالنسيا بهدفين لمثلهما في دوري الأبطال في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورغم دفاع «لامبارد» عنه بعد المباراة موضحًا أن خطأه كان عابرًا، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى عدم اقتناعه بالأداء الذي يقدمه الإسباني.