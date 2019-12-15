شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في الجولة الـ8 لبطولة الدوري، والمقررة في السابعه والنصف مساء الإثنين، على ملعب الجيش، بمدينة السويس.

ويغيب عن الفريق كل من شيكابالا، لمعاناته من نزلة برد، وعبدالله جمعة وحازم إمام، للإصابة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ضمت القائمة كل من محمد عواد، ومحمد أبوجبل، ومحمد صبحي، في حراسة المرمى، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، ومحمد عبدالسلام، ومحمد عبدالشافي، وإسلام جابر، ومحمد عنتر، وأحمد عيد، في خط الدفاع، وطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمد حسن، وإمام عاشور، ويوسف أوباما، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وكريم بامبو، في خط الوسط، ومصطفى محمد، وعمر السعيد، في خط الهجوم.