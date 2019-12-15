شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود مران لاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، مران اللاعبين الغائبين عن لقاء حرس الحدود المقرر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت التدريبات مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم.

ويمتلك الأهلي 15 نقطة بعد الفوز في أول خمس جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية دون رد.