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ليفربول يتوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

سافر فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة الألماني يورجن كلوب إلى قطر، الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد محمد صلاح وزملاؤه في الريدز، لملاقاة فريق مونتيري المكسيكي، في نصف نهائي البطولة، والمقرر الأربعاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع «تويتر» مجموعة من الصور من سفر الفريق إلى قطر.

فريق ليفربول يسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية
فريق ليفربول يسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية
ليفربول يتوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية
ليفربول يتوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية
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