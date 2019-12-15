شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على منتخب اليد يكشف برنامج الإعداد لأمم أفريقيا «تونس 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يصل اليوم الأحد، ثلاثي منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، المحترفون في الدوري الأوروبي يحيى خالد المحترف في نادي فيسبيريم المجري وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومتصدر الدوري المحلي بالمجر، وكريم هنداوي حارس مرمي فريق قاسم باشا التركي، ومحمد ممدوح هاشم المحترف في نادي مونبيليه الفرنسي، للانضمام مع زملائهم غدا في معسكر المنتخب الوطني المغلق.

يبدأ المعسكر تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو باروندو جارسيا، ومساعداه حسين زكي وهاني الفخراني، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، التي تقام في تونس خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٧ مِن يناير المقبل.

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من جانبه كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، عن إقامة وديتى منتخب مصر الأول أمام العراق يومى 18، 19 ديسمبر الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وتأتى وديتى العراق في ظل اعتذار منتخب البحرين عن المواجهتين التي كان مقرر لهما يومى 15، 17 ديسمبر الجارى ضمن برنامج برنامج منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو.

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الإماراتي للمحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية ويعاني منتخب مصر من نفس الأزمة مع لاعبنا الدولي على زين الذي يلعب للشارقة الإماراتي.

وجاري التنسيق بين الجانبين وفي حال الموافقة سيتم إقامة الوديتين يومي 16و 18 الجارى من المقرر أن يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26 و28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس في يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.