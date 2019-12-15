شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة لاعب بالوظة بعد إصابته باختناق خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنقذت العناية الإلهية حياة لاعب كرة قدم، بعد إصابته خلال مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة بالعريش.

وأكد إيهاب المالح، عضو مجلس إدارة نادي أبو صقل الرياضي، أنه خلال مباراة بين ناديي النصر وبالوظة، في دوري الدرجه الثالثة بشمال سيناء، في ملعب نادي أبو صقل بالعريش، سقط أحد اللاعبين من نادي بالوظة علي الأرض أثناء كرة مشتركة مع لاعب بفريق النصر.

وأضاف «المالح» أن لاعب فريق بالوظة توقف عن التنفس وأصبح غير قادر على الحركة بعد إصابته بالاختناق، نتيجة اللعبة المشتركة مع لاعب الفريق المنافس، وقام الكابتن جورج فايز، الذي كان يشاهد المباراة ومعه محمد المالح ومحمد طالب، مدير إداري نادي النصر، بمحاولة إنقاذ اللاعب، حيث تمكنوا بعد جهد من إنقاذ حياة اللاعب وعودته للتنفس مرة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وبدوره أكد عزمي آدم، رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم، أنه تم احتواء الموقف وإسعاف اللاعب داخل الملعب، وأن المنطقة لم تقصر، حيث تنص اللوائح علي قيام النادي صاحب الملعب بتوفير سيارة إسعاف خلال المبارة، وأن سيارة الإسعاف كانت متواجدة وبها مسعفين ولكن ليس لديهما الخبرة الكافية، بجانب ضرورة وجود طبيب أو إخصائي علاج طبيعي مع الفريق.