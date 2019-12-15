شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يتصدر جدول هدافي "الكلاسيكو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 يتربع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عرش هدافي "كلاسيكو الأرض" بتسجيله 26 هدفاً، في مجموع المباريات التي لعبها بألوان "البلوغرانا" ضد غريمه "الميرينغي".

وتضم لائحة هدافي "الكلاسيكو" 19 لاعباً، بصموا مسارهم الكروي بالتسجيل في مرمى غريمهم التقليدي. Advertisements ويتصدر ميسي لائحةً مدججةً بالنجوم التاريخيين في صفوف الفريقين، برشلونة وريال مدريد، نستعرضها في السطور التالية بحسب آس الإسبانية: ليونيل ميسي (برشلونة): 26 هدفاً. ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد): 18 هدفاً. كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 18 هدفاً. راؤول غونزاليس (ريال مدريد): 15 هدفاً. سيزار (برشلونة): 14 هدفاً. فرانشيسكو خينتو (ريال مدريد): 14 هدفاً. فيرينس بوشكاش (ريال مدريد): 14 هدفاً. سانتيانا (ريال مدريد): 14 هدفاً. لويس سواريز (برشلونة): 11 هدفاً. هوغو سانشيز (ريال مدريد): 10 أهداف. خوانيتو (ريال مدريد): 10 أهداف. جوسيب ساميتيير (برشلونة وريال مدريد): 10 أهداف. كريم بنزيما (ريال مدريد): 9 أهداف. إيستانيسلاو باسورا (برشلونة): 9 أهداف. خايمي لازكانو (ريال مدريد): 8 أهداف. إيفان زامورانو (ريال مدريد): 8 أهداف. إيولوجيو مارتينيز (برشلونة): 8 أهداف. لويس سواريز ميرامونتيس (برشلونة): 8 أهداف. سانتياغو بيرنابيو (ريال مدريد): 8 أهداف. تجدر الإشارة أن ريال مدريد سيطر على لائحة الهدافين بـ12 اسماً، بينما برشلونة بـ6 أسماء، فيما يعد جوسيب ساميتيير الوحيد في تلك القائمة التاريخية ممن سجل بقميص الناديين.

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