شكرا لقرائتكم حازم إمام يغيب عن مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشار المصدر إلى أن اللاعب يعانى من نزلة برد حادة تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض استعدادا للقاء الطلائع.
ومن المقرر أن يشارك محمد عبد السلام مدافع الفريق في مركز الظهير الأيمن في ظل عدم وجود بديل لحازم إمام، بعد أزمة حمدي النقاز مع الزمالك وإعلانه لفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.
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