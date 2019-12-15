شكرا لقرائتكم مدرب منتخب الشيش : خطأ فى صفحة الاتحاد الدولى للسلاح بنتيجة مباراة مصر مع أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماهز حمزة مدرب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، عن وجود خطأ فى صفحة الاتحاد الدولى للسلاح بشأن نتيجة مباراة مصر الأخيرة مع أوكرانيا، التى جاءت كآخر لقاء للفراعنة فى منافسات تحديد المراكز فى بطولة كأس العالم باليابان.

وأوضح مدرب المنتخب إن مصر فازت على أوكرانيا بنتيجة 45 / 32 ولم تتعرض للهزيمة بتلك النتيجة حيث جاءت النتيجة عبر الاتحاد الدولى فى البداية بخسارة مصر بتلك النتيجة ثم تم تعديل الخطأ فيما بعد والتأكيد عبر صفحة الاتحاد بفوز مصر بهذه النتيجة.

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وبذلك يحتل منتخب مصر، المركز التاسع وليس العاشر وضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وخسر المنتخب فى دور الـ 16 من اليابان بنتيجة 45 / 41 ، قبل أن يهزم الدنمارك 32 / 45 فى أولى مواجهات تحديد المراكز من التاسعة إلى السادس عشر ثم على إسبانيا 45 / 40 قبل أن يفوز على أوكرانيا.

ويضم منتخب مصر فى منافسات الفرق كل من اللاعبين، محمد حسن ويوسف سناء ومحمد حمزة وعلاء أبو القاسم، خاض منتخب مصر معسكرا مغلقا فى اليابان على مدار الأيام الماضية، تحت قيادة ماهر حمزة المدير الفنى للمنتخب فى إطار الاستعداد للمنافسة.