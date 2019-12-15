شكرا لقرائتكم المنياوى يكشف حقيقة غياب المحمدى وطارق عن مواجهة الإسماعيلي ضد نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"ليس هناك تخوف من ايقاف المحمدي وهمام طارق قبل مواجهة الأهلي بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل".
ويضيف مدير الكرة بالاسماعيلي:" المحمدي وهمام طارق في جعبتهم انذار واحد وليس اثنين كما ردد البعض وليس هناك محاولات لابعادهم عن مباراة نادي مصر للحفاظ عليهم قبل مواجهة الأهلي متابعا لم نفكر في الأمر من الأساس '"
ويستدرج نادى مصر نظيره الاسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدراويش على مصر المقاصة بهدفين دون رد .
ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف
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