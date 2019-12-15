شكرا لقرائتكم تشكيل مباراة الإسماعيلي ضد نادى مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش الذي سيخوض مباراة إف سي مصر، التي تنطلق فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.



وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: محمد مجدي فى حراسة المرمى، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.



فيما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".

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وخاض الإسماعيلي حتى الآن، 7 مواجهات فاز في ثلاثة منهم وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا، وخسر في 3 مباريات، بينما لعب نادي مصر سبع لقاءت ايضاً فاز في واحدة فقط أمام وادي دجلة وتعادل في في أربعة وخسر في أثنين.

ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .