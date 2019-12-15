شكرا لقرائتكم فايلر يرفض تحديد بديل "إليكي" لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق يأتي في مقدمتهم مهاجم أفريقي محترف في الدوري الالماني وأخرين، لكن فايلر شدد على ضرورة ضم المهاجم النيجيري.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يرفض تحديد بديل "إليكي" لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.