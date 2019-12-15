شكرا لقرائتكم فايلر يرفض تحديد بديل "إليكي" لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى رافضاً تحديد بديل للمهاجم النيجيري لقناعته التام بقدراته وإمكانياته الفنية.

كان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق يأتي في مقدمتهم مهاجم أفريقي محترف في الدوري الالماني وأخرين، لكن فايلر شدد على ضرورة ضم المهاجم النيجيري.

وضم الاهلي مؤخراً محمود عبد المنعم "كهربا" قادماً من نادي أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ويتبقي للأهلي صفقة واحدة في يناير المقبل سيُحددها المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.