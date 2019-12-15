"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الاسماعيلى ونادى مصر بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الاسماعيلى ونادى مصر اليوم بدون تقطيع H

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مشاهدة مباراة نادي مصر والإسماعيلي بث مباشريأتي فريق الإسماعيلي في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي مصر المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
خاض الدروايش حتى الان 7 مواجهات فاز في ثلاثة منهم وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا، وخسر في 3 مباريات، بينما لعب نادي مصر سبع لقاءت ايضاً فاز في واحدة فقط أمام وادي دجلة وتعادل في في أربعة وخسر في أثنين.
مشاهدة مباراة نادي مصر والإسماعيلي بث مباشريسعي نادي مصر الصاعد من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لأول مره في تاريخه في تحقيق الانتصار على نظيره وخطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة وتحسين مركزه وأثبات ذاته في المنافسة، بينما سيحاول الدروايش الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لأسعاد جماهيره والدخول للمربع الذهبي في الجدول.
نادي مصر ضد الإسماعيلي
وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الإسماعيلي في التغلب علي نظيره وأنتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف مقابل لا شيء، وأحرز الهدف اللاعب "بهاء مجدي" في الدقيقة 89 من عمر وزمن المباراة وذلك في يوم 8 من شهر ديسمبر في عام 2017 في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.
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