شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش..واستبعاد شيكابالا وعبد الله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر. Advertisements خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.

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