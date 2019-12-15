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شكرا لقرائتكم الجونة يهنئ محمود الشبراوي بعيد ميلاده الـ 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص نادى الجونة على تهئنة لاعبه محمود الشبراوي بعيد ميلاده رقم 25 حيث نشر الحساب الرسمي للفريق الساحلي تغريدة على موقع التدونيات القصيرة معلقا عليها :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمود الشبراوي 15-12-1994 ".
وأحرز محمود الشبراوى لاعب الجونة، هدفا هاما فى مرمي نادى الزمالك فى نهاية الدوري العام الموسم الماضي قبل 3 جولات على الختام مما تسبب فى ضياع البطولة من الأبيض ، وصرح حينها قائلا : كانت التعليمات له من الجهاز الفنى بالتقدم نحو مرمى الفريق الأبيض لمباغتته وإحراز الأهداف وهو ما تحقق واستطاع إحراز الهدف الثانى لفريقه .
كان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لمثليهما فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجونة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .
ووجه الجونة كل الشكر لـ نيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية وتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة مدرب الفريق مسئولية المدير الفني خلال الفترة المقبلة.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صور من الحفل، معلقًا:"يشكر نادي الجونة المدير الفني نيبوشا ميلوسيڤيتش والمدرب المساعد ڤلادان بيراسيڤيتش علي مجهوداتهما مع الفريق ونتمنى لهما كل التوفيق في مسيرتيهما الرياضية".
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