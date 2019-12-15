شكرا لقرائتكم الجونة يهنئ محمود الشبراوي بعيد ميلاده الـ 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى الجونة على تهئنة لاعبه محمود الشبراوي بعيد ميلاده رقم 25 حيث نشر الحساب الرسمي للفريق الساحلي تغريدة على موقع التدونيات القصيرة معلقا عليها :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمود الشبراوي 15-12-1994 ".



وأحرز محمود الشبراوى لاعب الجونة، هدفا هاما فى مرمي نادى الزمالك فى نهاية الدوري العام الموسم الماضي قبل 3 جولات على الختام مما تسبب فى ضياع البطولة من الأبيض ، وصرح حينها قائلا : كانت التعليمات له من الجهاز الفنى بالتقدم نحو مرمى الفريق الأبيض لمباغتته وإحراز الأهداف وهو ما تحقق واستطاع إحراز الهدف الثانى لفريقه .

كان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لمثليهما فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجونة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .