شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الأهلى وطارق العشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خاض طارق العشري 27 مباراة سابقة أمام القلعة الحمراء ، حيث حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 16 مباراة مع فرق كلا من ، حرس الحدود والمقاولون و إنبى ووادي دجلة وأخيرا أهلي بني غازي الليبي.
ففى الدوري المصري الممتاز ، فاز إنبي على الأهلي في الدور الأول من موسم 2014- 2015 بهدف مقابل لا شىء ، أما فى كأس مصر نجح العشرى فى قيادة حرس الحدود للفوز على الأهلي في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2009 بهدف نظيف.
كما توج العشري مع حرس الحدود بالسوبر المصري على حساب الأهلي في 2009 .
ونجح العشرى فى الفوز مع الحرس بلقب الكأس عام 2010 بعد التعادل 1-1 ومن ثم تحقيق اللقب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5.
أما على صعيد دوري أبطال أفريقيا ، نجح العشرى في إحراج الأهلي عام 2014 أثناء توليه قيادة أهلي بني غازي الليبي ـ عندما فاز الفريق الليبي بتونس 1-0 ثم فاز بالقاهرة 3-2 فى دور الـ 16 .
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