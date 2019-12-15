الزمالك يتوجه لدخول معسكر فى السخنة بعد إعلان قائمة طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إلى السخنة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام غداً الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز. وخاض الزمالك مرانه الأخير اليوم على ملعبه بمقر النادى الأبيض ثم أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق القائمة التى ستدخل المعسكر المغلق ثم توجه الأبيض لدخول معسكره. وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.

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