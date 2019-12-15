شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز . قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود يحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة . وأعلن السويسري رينيه فايلر قائمة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، وجاءت كالآتي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي. الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد. Advertisements الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان. الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن. واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.

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