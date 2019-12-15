مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري عبر سوبر كورة

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وأعلن السويسري رينيه فايلر قائمة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.
الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.
الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.
واستعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية.
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