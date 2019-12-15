قبل مواجهة الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلى والحدود بالدورى.. ومتعب الهداف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين الأهلى و حرس الحدود و المحدد لها السابعة و النصف مساء اليوم الأحد فى إطار الجولة الثامنة بالدورى الممتاز على ملعب إستاد القاهرة .
و يرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الأهلى و الحدود قبل مواجهة الليلة فى التقرير التالى :
التقى فريقا الأهلي وحرس الحدود في مسابقة الدوري العام الممتاز في 29 مواجهة من قبل و تعد مباراة اليوم هى رقم 30 بالنسبة للفريقين .
جاءت المواجهة الأولى بين الأهلي وحرس الحدود إلى منتصف ستينات القرن الماضي وبالتحديد في موسم 1964- 1965 حينما كان حرس الحدود يحمل اسم " السواحل قبل أن يغيب عن الساحة و يعود بأسم حرس الحدود فى موسم 2002- 2003 ليستمر في الدوري حتى موسم 2015-2016 وهو الموسم الذي شهد هبوطه لدوري المظاليم قبل أن يتمكن من الصعود مجددا .
نجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز على الحرس فى 24 مواجهة بينما تعادلا فى 3 مواجهات ، إلا أن حرس الحدود حقق إنتصارين فقط على المارد الأحمر .
كما نجح فريق الأهلى في زيارة شباك حرس الحدود في 53 مناسبة بينما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفا ، فيما يعد عماد متعب مهاجم الأهلي المعتزل هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بعدما تمكن من تسجيل 8 أهداف.
يذكر أن الفريقان التقيا في بطولة كأس مصر في 4 مواجهات حقق الأهلي الفوز في مواجهتين وكان التعادل حاضرا في مواجهة بينما فاز الحرس في مواجهة واحدة ، وفي بطولة السوبر المحلي التقى الفريقان في مواجهتين فاز الأهلي واحده وفاز حرس الحدود في الأخرى .
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