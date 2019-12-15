"زيزو" وشيكابالا وجمعة وإمام خارج قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة مباراه طلائع الجيش فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الإثنين. وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر. Advertisements خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.

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