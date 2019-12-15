شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة نادى مصر ضد الإسماعيلى بث مباشر عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة، بثا مباشرا لمباراة نادي مصر ضد الإسماعيلي التى ستجمع بينهم اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الكلية الحربية"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لمشاهدة مباراة نادي مصر ضد الإسماعيلي بث مباشر عبر سوبر كورة، من هنا..

قبل انطلاق مباراة نادي مصر ضد الإسماعيلي يحتل الدراويش المركز الثامن فى جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي مصر المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

وخاض الإسماعيلي حتى الان 7 مواجهات فاز في ثلاثة منهم وتعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا، وخسر في 3 مباريات، بينما لعب نادي مصر سبع لقاءت ايضاً فاز في واحدة فقط أمام وادي دجلة وتعادل في في أربعة وخسر في أثنين.