سوبر كورة.. المنياوى يكشف حقيقة غياب المحمدى وطارق عن مواجهة الإسماعيلى ضد نادى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي أن الثنائي باهر المحمدي وهمام طارق لديهم إنذار واحد فقط قبل خوض مواجهة نادي مصر، المقرر لها اليوم، فى الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويستدرج نادى مصر نظيره الاسماعيلى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدراويش على مصر المقاصة بهدفين دون رد . Advertisements ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف. لمعرفة حقيقة غياب المحمدى وطارق عن مواجهة الإسماعيلي ضد نادي مصر عبر سوبر كورة.. من هنا

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