شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستضيف معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النادي الأهلي معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقي للكاراتيه بفرع النادي بمدينة نصر حتى 17 ديسمبر الجارى، حيث حضرت بعثة الفريق الجنوب إفريقي بـ27 فردا منهم 18 لاعبا استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة أفريقيا في المغرب خلال شهر فبراير المقبل.

ويضم فريق كاراتيزن أكثر من لاعب في منتخب جنوب إفريقيا للكاراتيه، وهو ما جعل النادي يفضل خوض المعسكر في الأهلي لتحقيق أكثر استفادة فنية ممكنة، لاسيما أن الأهلي يُصنف كأحد أفضل الأندية الإفريقية في اللعبة من حيث اللاعبين والمدربين وكذلك صالات التدريب والمباريات وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على لاعبي كاراتيزن نتيجة خوض تدريبات بمعرفة مدربي الأهلي وكذلك مواجهة لاعبي الأهلي من خلال مباريات ودية تساهم في احتكاك قوي، ينعكس بشكل إيجابي على لاعبي الفريق الجنوب إفريقي لتحقيق الهدف الذي أقيم من أجل معسكر فريق كاراتيزن.

وقامت إدارة نادي كاراتيزن بالتواصل مع مسئولي الأهلي والدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، ومراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه؛ من أجل التنسيق للمعسكر ووضع التفاصيل الخاصة به في ضوء العلاقات الجيدة التي تربط الأهلي بجميع الأندية الإفريقية.