شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف سبب استبعاد عمرو جمال من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفني لطلائع الجيش سبب استبعاد عمرو جمال مهاجم الفريق من مواجهة الزمالك، مؤكدا أن الغزال تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في المران الأخير، لذا فضل الجهاز الطبي استبعاده من المباراة .

وكشف نفس المصدر، أن الجهاز الفني استبعد أحمد كابوريا من مواجهة الزمالك لوجود شرط في إعارته من الزمالك يمنع ظهوره في مباراة الفريقين.

كما تم استبعاد الثلاثي تالا نداي ومحمد رزق واسلام سري بسبب الإصابة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين، بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

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وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، فيما خسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر، بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.