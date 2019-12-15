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حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض غداً الاثنين أمام طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة للدوري.

 

وكشف مصدر مقرب من حازم إمام، أن اللاعب يعانى من نزلة برد حادة تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض استعدادا للقاء الطلائع.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد عبد السلام مدافع الفريق في مركز الظهير الأيمن في ظل عدم وجود بديل لحازم إمام، بعد أزمة حمدي النقاز مع الزمالك وإعلانه لفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.

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