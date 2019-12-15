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الإسماعيلى يمنع لاعبى الأهلى من الراحة عقب لقاء الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر منح لاعبى الفريق راحة عقب مباراة حرس الحدود المقرر لها الليلة، من أجل الاستعداد للقاء الإسماعيلى.

 

ويلعب الأهلى مع حرس الحدود في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى العام.

 

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي يبدأ غدا الاثنين استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز.

 

وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات غدا الاثنين عقب خوض مباراة حرس الحدود بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة .

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