قائمة الزمالك للجيش.. أزمة حادة في الجبهة اليمنى.. ومصراوي يكشف اتجاه كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش في الدوري المصري، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين.

ويواجه الزمالك فريق الطلائع يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

ويفقد الزمالك خدمات كل من حازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب بسبب الإصابة.

ويعاني الفريق الأبيض من أزمة حادة في الجبهة اليمنى في ظل غياب حازم إمام ورحيل التونسي حمدي النقاز، ليستدعي كارتيرون الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الناشئين.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن كارتيرون يفاضل بين الثنائي محمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني للاعتماد على أي منهما في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب حازم الذي يعاني من آلام في العضلة الخلفية.

وقد يدفع الجهاز الفني للزمالك بالجناح محمد عنتر الذي شغل هذا المركز في المباراة الودية الأخيرة التي خاضها الزمالك أمام فريق الناشئين.

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وضمت القائمة 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمد عنتر – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن.

وسط الهجوم: إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى في المرتبة الـ16 بأربع نقاط بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز.