استعدادًا للإسماعيلي.. الأهلي يستأنف تدريباته الاثنين وفحص طبي لياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي، استئناف تدريبات الفريق الأحمر غدًا الاثنين "بدون راحة" استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مباراة مساء اليوم الأحد أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأحمر مران اللاعبين المستبعدين من لقاء حرس الحدود، وشهدت التدريبات مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم.

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على الجانب الآخر، وضع الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.

وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي مساء أمس بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدٍ الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، جمعها من خوض 5 جولات ببطولة الدوري.