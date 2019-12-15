محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
اهتمت وسائل الإعلام العالمية بتألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتسجيله لهدفين رائعين في شباك واتفورد قاد بهم الريدز للفوز والتربع على صدارة البريميرليج.
صلاح كان قد سجل هدفاً مذهلاً أمام سالزبورج النمساوي في ختام دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا انتزع به الأضواء بسبب صعوبته.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية :"ياله أسبوع لصلاح وتحدثت عن الهدفين الرائعين بعد أسبوع فقط من تسجيله لهدف دوري الأبطال وهو أيضاً ما قاله موقع " سي بي إس سبورتس" الأمريكي" الذي وصف أسبوع الفرعون المصري بـ "المذهل".
موقع شبكة تليفزيون "إي إس بي إن" الأمريكية أشاد محمد صلاح وقال في تقريره عن المباراة :"صلاح الأفضل أثبت أنه من معدن ثمين بتلك اللمحات المبكرة والرائعة" .
وتحت عنوان "صلاح يبهر" أشادت صحيفة "صنداي تايمز" البرطانية واسعة الإنتشار بهدفي محمد صلاح في واتفورد وقيادته للريدز للتوويج ونقلت تصريحات بورجن كلوب المدير الفني للفريق الذي قال عن هدفي الملك المصري "هدف مو الأول مذهل والثاني لم يكن سيئًا".
جو كول نجم تشيلسي السابق تغنى بتألق صلاح وقال في تصريحات " هدفه الأول مُذهل ولا يمكن تصديقه إنه يمتلك لمسة ميسي" .
بيتر كراوتش نجم ليفربول الأسبق أشاد هو الأخر بتألق صلاح وتخطيه لرقم لويس سواريز نجم هجوم برشلونة الإسباني، وفيرناندو توريس ثنائي الريدز السابق وقال في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية : صلاح تفوق على سواريز وتوريس وأحدث الفارق في مواجهة واتفورد وكان كلمة السر.
روجر جونزاليس الصحفي الإنجليزي بصحيفة "ميرور" البريطانية قال في تقريره عن المباراة "بعض المهاجمين الكبار لا يسجلون ثلاثة أهداف على مستوى عالمي في موسم واحد، صلاح فعلها في أسبوع ".
أمام صحيفة ليفربول إيكو فقالت إن صلاح استمر قدم قطهة أخرى من السحر بعد هدفه الرائع في شباك سالزبورج.
كانت هذه تفاصيل خبر "لمسة ميسي وقطعة من السحر".. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن هدفي صلاح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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