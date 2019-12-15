بالفيديو.. "على الطريقة المرجانية".. رواد الإنترنت يحتفلون بـ"كعب صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالهدف الرائع الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أمام واتفورد، في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة على ملعب آنفيلد في الأسبوع الـ17 للدوري الإنجليزي مساء السبت.
وشبّه رواد الإنترنت هدف صلاح بالكعب بالهدف الذي أحرزه عادل إمام في فيلمه الشهير "مرجان أحمد مرجان".
وجاء هدف صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة ليقود فريقه ليفربول لتحقيق الفوز ورفع رصيد الفريق إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، حيث سجل صاحب الـ27 عاما هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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