خماسية في الأهلي وبشرى للريدز.. من هو مونتيري منافس ليفربول في كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: بفوزه على السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، حجز مونتيري المكسيكي مقعده في منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي.

تأهل مونتيري للمشاركة في منافسات المونديال بعدما تُوج بطلًا لدوري أبطال كونكاكاف وبعد تجاوزه أول عقبة في البطولة بالفوز على السد حجز الفريق المكسيكي مقعد في نصف النهائي. تأسس الفريق في الثامن والعشرين من يونيو 1945 وهو أقدم نوادي القسم الشمالي من المكسيك، يحتل الفريق المكسيكي حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها بعد مرور 18 جولة، حقق الفوز في 8 مباريات، تعادل في 3 وخسر في 7 مباريات أخرى. سبق للفريق المكسيكي التتويج بعدة بطولات محلية وقارية، أهمها الفوز ببطولة كونكاكاف 4 مرات، التي أهلته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أكثر من نسخة.

ماذا قال مدرب فريق مونتيري قبل مواجهة ليفربول؟

يقود مونتيري حاليًا من الناحية الفنية المدرب أنطونيو محمد الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية، وتولى زمام الأمور للفريق في أكتوبر الماضي. ليست المرة الأولى التي يتولى فيها محمد المهمة الفنية لمونتيري، فسبق له قيادة الفريق في 159 مباراة خلال الفترة بين فبراير 2015 وحتى مايو 2018. قدم المدرب البالغ من العمر 49 عامًا عدة نصائح للاعبيه قبل لقاء ليفربول وقال في تصريحات صحفية: "علينا أن نستعد بقوة لليفربول لأنه منافس يجبرك على اللعب بشكل أفضل، إذا لعبنا كما لعبنا أمام السد فلن نتمكن من منافسته، لهذا علينا الارتقاء بمستوانا". وأضاف: "ليفربول هو المرشح الأفضل للفوز على الورق لأنه الأفضل في العالم ولكن ربما تكون لدينا الإمكانيات لمنافسته إذا تلافينا الأخطاء على أرض الملعب، سنضغط على الفريق ليعاني وندفعه لارتكاب الأخطاء، إذا بادرنا بالتسجيل سنكون محظوظين".

المواجهات السابقة لمونتيري في كأس العالم للأندية

سبق للفريق المكسيكي مواجهة أكثر من فريق عربي أبرزهم الأهلي المصري والترجي التونسي.

مونتيري x الأهلي

واجه مونتيري الأهلي المصري في نسختي 2012 و 2013، فاز عليه في المواجهتين حيث كانت الأولى في الدور الثالث من منافسات البطولة وخسر الأهلي بهدفين دون رد، أما اللقاء الثاني كان على تحديد المركز الخامس وخسر الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف سجله عماد متعب.

مونتيري X السد

مواجهة عربية أخرى جمعت بين مونتيري والسد، كانت الغلبة للفريق المكسيكي الذي أقصى نظيره القطري بنتيجة 3-2 ضمن منافسات النسخة الحالية.

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مونتيري x الترجي التقى مونتيري مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة 2011، فاز ممثل المكسيك بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على المركز الخامس.

مونتيري x أولسان هيونداي في منافسات نسخة 2012، واجه مونتيري نظيره هيونداي الكوري الجنوبي في منافسات ربع النهائي، فاز ممثل المكسيك بنتيجة 3-1. مونتيري x تشيلسي سبق لمونتيري مواجهة فريق إنجليزي وهو تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا نسخة 2012. التقى الفريقان في منافسات نصف النهائي، ونجح تشيلسي تحت قيادة رافاييل بيتينز في الفوز على ممثل المكسيك بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.