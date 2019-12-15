لأول مرة منذ التهديد بالانسحاب.. إبراهيم نور الدين يعود لمباريات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباريات الأهلي بعد غياب طويل استمر 469 يومًا، وتحديدا منذ مباراته أمام الإنتاج الحربي التي أقيمت يوم 2 سبتمبر 2018، في الجولة الخامسة من الدوري المصري للموسم الماضي (2018-19).

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود مساء اليوم الأحد بالجولة الثامنة للدوري إلى إبراهيم نور الدين، ويعاونه أحمد توفيق طلبة وسيد نافع، بالإضافة إلى عمرو سامي الحكم الرابع.

وشهدت آخر مباراة أدارها نور الدين للأهلي جدلا تحكيميًا بعد نهاية اللقاء (0-0) مع الإنتاج، إذ أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بيانًا أكّد فيه على رفضه القاطع لما أسماه بـ"الأخطاء الفجّة" التي ارتكبها طاقم التحكيم.

وقال الأهلي في بيانه الذي أصدره بعد 24 ساعة من المباراة إن المجلس يطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة النظر في مشاركة الحكام وتطبيق تقنية الفيديو والاستعانة بحكام أجانب، مهددًا بالانسحاب من بطولة الدوري.

وأضاف الأهلي أن أخطاء طاقم التحكيم أثَّرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة أمام الإنتاج الحربي: "حرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني".

وكان الطاقم التحكيمي للمباراة حرم الأهلي من هدف صحيح ألغاه حكم الراية محمد محمود في الدقيقة 80 من المباراة عن طريق مؤمن زكريا، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية صحته لعدم وجود تسلل ضد أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق.

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كما احتج الأهلي وقتها على تغاضي الحكم نور الدين عن احتساب ضربة جزاء للمهاجم المغربي وليد أزارو، وقال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي، إن لاعب الإنتاج فعل ما يفعله كرم جابر لاعب المصارعة الرومانية في الأولمبياد.

وبشكل عام، يمتلك الأهلي سجلا جيدا مع إبراهيم نور الدين، إذ قاد 24 مباراة للأحمر بواقع 22 في الدوري و2 في كأس مصر، وحقق الفوز في 18 مباراة وحسم التعادل 5 مباريات، بجانب هزيمة وحيدة على يد سموحة بثلاثية نظيفة في 2015.

وظهرت البطاقة الحمراء في وجه لاعبي الأهلي خلال 3 مناسبات، منهم اثنين في مباراة واحدة أمام المقاولون عام 2014 بطرد صبري رحيل ومحمد نجيب وفاز الأحمر (1-0)، فيما أشهر نور الدين البطاقة الحمراء 7 مرات لمنافسي الأهلي.

واحتسب نور الدين، الذي أدار ثلاث مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم (2019-20)، 9 ضربات جزاء للأهلي بجانب 5 ضربات جزاء على الأهلي، بخلاف 33 بطاقة صفراء أظهرها للاعبي الأحمر، و45 إنذارًا للاعبي الأندية المنافسة له.

يُذكر أن نور الدين أكثر حكام الدوري ظهورا في مباريات الأهلي، إذ تعود أول مواجهة يديرها للأحمر إلى موسم (2012-13) أمام وادي دجلة وفاز الأهلي (1-0)، وسيكون ظهور اليوم هو الأول له في لقاء طرفه الأهلي بعد 15 شهرًا.