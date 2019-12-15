الأهلي 2001 يواجه سموحة غدًا في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على سموحة غداً الاثنين، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سموحة بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة ١٨ والأولى من الدور الثاني لبطولة الجمهورية.

الأهلي يخوض المباراة الثانية له في الإسكندرية خلال ٣ أيام فقط، بعد مواجهة حرس الحدود أول أمس الجمعة، والفوز عليه بهدفين نظيفين سجلهما عمر حجاج ومحمد أشرف.

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز جديد بالبطولة على حساب سموحة، لكي يواصل تقدمه في الترتيب، بالإضافة إلى الحصول على دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة

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الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل بمدينة نصر.

ويمتلك أهلي ٢٠٠١ في رصيده ٣٣ نقطة، جمعها من الفوز في ١١ مباراة والهزيمة في ٥ مباريات، مسجلاً ٣١ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه.

وخلال الدور الأول فاز الأهلي على سموحة ١ - صفر، وخسر أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ - صفر، وخسر أمام طنطا ١ -

٢، وفاز على أف سي مصر ٥ - صفر، وخسر أمام المصري ١ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٢ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وخسر أمام المقاصة ١ - ٢، وأمام المقاولون ١ - ٢، وفاز على بيراميدز ١ - صفر، وعلى طلائع الجيش ٢ - ١، وعلى إنبي ٥ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، ولم يلعب ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر أخصائيا للتدليك.