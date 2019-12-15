أبطال دجلة لألعاب قوى القدرات الخاصة يحصدون ميداليات بطولة كأس مصر

حصد أبطال وادى دجلة لذوي الاحتياجات الخاصة 7 ميداليات متنوعة، في منافسات بطولة كأس مصر لألعاب القوى، والتي جرت في الفترة بين 7 إلى 9 من ديسمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي، تحت إشراف الدكتور وليد خلف، رئيس الجهاز الفني للفريق،

و وليد سيد، المدرب العام.

وتوج بالميداليات الذهبية في سباق العدو كلًا من اللاعب محمد أحمد في سباق الـ 800 متر، واللاعبة لينا محمد في سباق الـ 100 متر. كما كرم

كل من اللاعبين عمر أحمد وسلمى حجي عن سباق الـ 1500 متر، بواقع ميدالية برونزية لكل لاعب.وحصلت البطلة الدجلاوية نوران عبد الوهاب على ميداليتين مختلفتين بواقع ميدالية فضية في سباق الـ 100 متر، وميدالية برونزية في سباق الـ 200 متر. وعلى صعيد مسابقة الرمح، توجت اللاعبة بوسي علي بالميدالية الذهبية.