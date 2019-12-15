موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال.. والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ارسنال مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي"البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الثامنة ونصف بتوقيت أبو

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ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وارسنال

تذاع مباراة مانشستر سيتي وارسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركطز الثالث برصيد 32 بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

یسعى مانشستر سیتى للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، ومحاولة الاقتراب أكثر من لیفربول المتصدر، بعیدا فى جدول البریمیرلیج بفارق أكثر من ١٤ نقطة، حیث یعانى السیتى فى هذا الموسم بعد تعثره فى أكثر من مباراة، بینما یحاول أرسنال مع مدربه المؤقت فریدى لیونبرج، الفوز من أجل استعادة الثقة لدى الفریق، بعد سوء النتائج فى الفترة الماضیة، والتى أدت لإقالة مدرب الفریق الإسبانى، أوناى إیمرى.