محمد صلاح يزبن قائمة ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية

أعلن الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح عن قائمة الفريق المستدعاه لقائمة الريدز التي ستخوض فعاليات كأس العالم للأندية.

وأستبعد كلوب، الكرواتي ديان لوفرين الذي يعاني إصابة عضلية، لحقت به خلال

مشاركته في مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره مونتيري المكسيكي بنصف نهائي بطولة العالم.

وضمت قائمة ليفربول المتجه إلى قطر للمشاركة في المونديال كلًا من..

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونرجان.

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خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، آرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، جوردن وليامز، كورتيس جونز.

الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، أوريجي، شاكيري.

ويستهل ليفربول مشواره في المونديال بمواجهة، مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل، بنصف النهائي.