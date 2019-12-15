الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة الإسماعيلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الاثنين استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز. المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز. وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات غدا الاثنين عقب خوض مباراة حرس الحدود اليوم الأحد بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة .

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