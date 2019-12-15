سامي قمصان يقود مران مستبعدي الأهلي .. وياسر إبراهيم يخضع لبرنامج تأهيلي

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد مران اللاعبين الغائبين عن لقاء حرس الحدود المنتظر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

شهدت التدريبات مشاركة كل من علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق

ومحمد عبد المنعم.

يذكر أن الأهلي يمتلك 15 نقطة بعد الفوز في أول خمس جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية دون رد.

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ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.

وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي مساء أمس بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدٍ الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود الليلة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.