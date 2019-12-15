بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا كالتالي..

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ميليتاو

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خط الوسط : توني كروس، فيدي فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيما، رودريجو

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية ليتصدر جدول ترتيب الدوري بعد

فقدان برشلونة بالأمس نقطتين أمام ريال سوسيداد في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي، بينما يتطلع فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكي مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة ، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن بريد 24 نقطة.