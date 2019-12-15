موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا ..والقنوات الناقلة

يحل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربيةالسعودية،
والساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراةو ريال مدريد وفالنسيا
تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بتعليق علي محمد علي.
ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريالمدريد للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية ليتصدر جدول ترتيب الدوري بعد فقدان برشلونة بالأمس نقطتين أمام ريال سوسيداد في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي، بينما يتطلع فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكي مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة.
ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة ، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن بريد 24 نقطة.
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