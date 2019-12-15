"مزيكا" يمنح لاعبي الشرقية راحة من التدريبات اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقياده مصطفى فاروق "مزيكا"، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، وذلك عقب المباراة التي خاضها الفريق أمس السبت مع نظيره مركز شباب تلا،ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف دون رد، أحرزه حامد فيصل من ضربة جزاء.
ومن المقرر أن يستأنف الشرقية تدريباته عصر غدًا الأثنين، على ستاد الزقازيق، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة نادي ديرب نجم في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ستاد الزقازيق في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.
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