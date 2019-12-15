شاهد.. كيف احتفل محمد صلاح بهدفيه في واتفورد؟

احتفل المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على طريقته الخاصة بتسجيل هدفين بالأمس أمام واتفورد، قادا الريدز لخطف النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
نشر صلاح بعض الصور لحظة تسجله الأهداف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 84 هدفًا في جميع المسابقات، متفوقًا على الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم "الريدز" السابق، وبرشلونة الحالي (برصيد 82 هدفًا).
واقترب صلاح من تخطي سجل أيان راش، نجم ليفربول السابق، حيث سجل الفرعون المصري8 مرات في 5 مباريات مع الريدز، بينما سجل راش 10 أهداف في 11 مباراة.
يستعد ليفربول للسفر إلى قطر خلال الساعات المقبلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي مونتيري المكسيكي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
يشارك ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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