اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الانتر ON

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مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بث مباشر اليوم 15-12-2019 في الدوري الأيطالي

مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بث مباشر اليوم في الدوري الأيطالي

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انتر ميلان اليوم سيبحث عن الفوز علي حساب الفيولا من اجل تثبيت اقدامه في التنافس علي لقب الكالتشيو هذا الموسم في ظل الصراع المحتدم لاول مرة منذ سنوات طويلة علي لقب البطولة خاصة مع امتلاك انتر ميلان للقدرات الهائلة القادرة علي منافسة ومقارعة اليوفي.

فيورنتينا في بداية الدوري الايطالي قد نجح في التعادل مع يوفنتوس بدون اهداف في ملعب ارتيمو فرانكي وقدم مباراة جيدة امام نابولي وخسر بنيتجة 4-3 فهو خصم صعب للغاية ومهمة صعبة اليوم للانتر امام ذلك الفريق العنيد القادر علي تحقيق الانتصار اليوم علي ميدانه وامام جماهيره.

بطاقة مبارة اليوم

فيورنتينا Vs انتر ميلان.

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : أرتيميو فرانكي .

المعلق : خالد الحدي .

موعد مبارة اليوم

الاحد 15 ديسمبر 2019

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

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8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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التشكيل المتوقع لفورنتينا فى هذه المبارة

ياتى التشكيل المتوقع لفورنتينا كالتالى :

حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفسكي

خط الوسط: خوسيه مارتن كاسيريس– نيكولا ميلنكوفيتش– فيدريكو تشيكيريني – هنريك دالبرت

خط الوسط: رشيد غزال– ماركو بيناسي – ايريك بولجار – جايتانو كاستروفيلي

خط الهجوم: دوسان فالهوفيتش– فيدريكو كييزا .

التشكيل المتوقع لانتر ميلان فى هذه المبارة

ياتى التشكيل المتوقع لانتر ميلان كالتالى :

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : أليساندرو باستوني – فري – سكرينيار

خط الوسط : دامبروزيو – فيسينو – بروزوفيتش – فاليرو – لازارو

خط الهجوم : لوكاكو – مارتينيز.

ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) معقل فريق فيورنتينا سيكون شاهدا على واقعة الفيولا أمام النيراتزوري حيث يدخل صاحب الأرض والجمهور الى المباراة راغبا في تحقيق الثلاث نقاط حيث يأتي فريق فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد ستة عشرة نقطة حيث لعب خمس عشرة مباريات ونجح في الفوز في اربعة مباريات وتعادل في اربعة مواجهات وتلقى الهزيمة في سبع مباريات ويرغب في تحسين وضعيته للفوز على انتر ميلان والوصول إلى النقطة التاسعة عشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد فيورنتينا.

على الجانب الآخر النيراتزوري انتر ميلان يرغب في تحقيق الانتصار اليوم على فريق فيورنتينا من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد ثمانية وثلاثين نقطة من خوض خمس عشرة مواجهات حيث نجح في تحقيق الفوز في اثنى عشر مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة ويبتعد بفارق نقطتين عن فريق يوفنتوس صاحب المركز الثاني.