اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش يوفنتوس اونلاين

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم 15-12-2019 في الدوري الايطالي لحساب المباراة التى سوف تقام اليوم الاحد على ارضية ملعب أليانز ستاديوم معقل نادي يوفنتوس مستضيف المباراة ضمن الاسبوع السادسه عشر حينما يحل عليه فريق أودينيزي ضيفا وسوف تبدا اليوم مباراة يوفنتوس وأودينيزي في تمام الساعة الخامسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه مساءا بتوقيت مصر في اطار مباراة الجولة السادسه عشر من الدوري الايطالي والتى يبحث فيها يوفنتوس اليوم الاحد للحصول على نتيجة الفوز من المباراة للعودة لصدارة الدوري من جديد.

مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم

يوفنتوس قادم من خسارة كبيره خارج ملعبه من امام خصمه فريق لاتسيو في المباراة التى انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد وبهذه الخساره قد فشل اليوفي في الحفاظ على صدارة الدوري الايطالي ويسعي اليوم للحصول على نتيجة الفوز من المباراة للعودة للصدارة من جديد ويكون بانتظار مباراة انتر ميلان متصدر الدوري حاليا ويحتل قبل مباراة اليوم نادي يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة وقد حقق الفوز في 11 مباراة من خلال خوض 15 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وكانت مباراة الخساره من امام لاتسيو في الجولة الماضيه هي الخساره الاول له في الموسم الحالي واليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة يريد الحصول على الثلاث نقاط من المباراة ولا شئ اخر.

القناة الناقله لمباراة يوفنتوس وأودينيزي

على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق أودينيزي من امام خصمه نادي يوفنتوس ويحتل قبل مباراة اليوم فريق أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من خلال 15 مباراة خاضها الى الان في الدوري الايطالي بمعدل نقطة في كل مباراة وقد حقق فريق أودينيزي الفوز في اربع مباريات وقد تعادل في ثلاث مباريات بينما خسر في 8 مباريات كامله الى الان ويامل في مواجهة اليوم الصعبه خارج ملعبه للحصول على نتيجة اجابية من امام نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري للموسم الماضي واخر مباراة خاضها أودينيزي في الجولة الماضية امام خصمه نادي نابولي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله وسوف تنقل اليوم مباراة يوفنتوس وأودينيزي على قناة بي ان سبورت الرابعه.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم تقام في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة يوفنتوس وأودينيزي

توقيت مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم تقام في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد أودينيزي

حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : دي تشيليو - روجاني - ديميرال - دانيلو.

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خط الوسط : رابيو - بيانيتش - كوادرادو.

خط الهجوم : رونالدو - بيرنارديسكي - هيجواين.

تشكيلة أودينيزي المتوقعة ضد يوفنتوس

حراسة المرمى : نيكولاس.

خط الدفاع : نويتينك - أوبوكو - مايو - سييرالتا.

خط الوسط : باراك - فوفونا - ماندراغورا.

خط الهجوم : لاساجنا - افست - تيودورزيك.

بطاقة مباراة يوفنتوس وأودينيزي

البطولة الدوري الايطالي | الأسبوع 16

موعد المباراة 15-12-2019

توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

ملعب المباراة أليانز ستاديوم