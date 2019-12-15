اونلاين | يلا شوت milano مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش ميلان Yall

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر yalla shoot حصري اون لاين لايف اليوم 15-12-2019 في الدوري الايطالي لحساب مباراة الاسبوع السادس عشر ضمن الموسم 2019-2020 حيث من المقرر اليوم الاحد ان يستضيف فريق ميلا خصمه فريق ساسولو في المباراة التى سوف تقام اليوم علي ارضية ملعب سان سيرو معقل نادي ميلان مستقبل مباراة الجولة السادسه عشر من الدوري الايطالي وسوف تبدا مباراة ميلان وساسولو في تمام الساعة الخامسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه مساءا بتوقيت مصر في المباراة التي يريد فيها كل فريق ان يحقق الفوز في المباراة وحصد ثلاث نقاط سوف تكون هامه جدا.

مباراة ميلان وساسولو اليوم

نادي ميلان في الموسم الحالي من الدوري الايطالي ياتي في منتصف جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 15 مباراة وقد حقق الفوز في 6 مباريات الى الان بينما قد تعادل في مباريتين وقد خسر في سبع مباريات كامل ويخوض مباراة اليوم في الاسبوع السادس عشر من الدوري الايطالي على ارضية ملعبه وامام جماهيرة في مواجهة خصمه فريق ساسولو ويسعي نادي ميلان للحصول على نتيجة الفوز من المباراة وحصد ثلاث نقاط من المباراة لتعزيز مكانته في جدول الترتيب وقد كانت اخر مباراة خاضها نادي ميلان في الجولة الخامسه عشر في الاسبوع الماضي من امام فريق بولونيا وقد حقق الفوز خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين.

القناة الناقله لمباراة ميلان وساسولو

على الجانب الاخر في مباراة اليوم يدخل فريق ساسولو ضيفا من امام خصمه نادي ميلان في الدوري الايطالي ويحتل قبل مباراة اليوم نادي ساسولو المركز الرابع عشر في جدول الترتيب وقد حقق نادي ساسولو الفوز في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في سبع مباريات الى الان ويامل اليوم في الخروج من المباراة خارج ملعبه من امام فريق ميلان بنتيجة اجابية لتعزيز مكانته في الدوري الايطالي او الحصول على نتيجة الفوز من المباراة امام ميلان لتكون مفاجئة قوية اليوم واخر مباراة خاضها فريق ساسولو في الجولة الماضيه من امام فريق كالياري وقد انتهت المباراة بنتيجة التعادل الاجابي وسوف تنقل اليوم مباراة ميلان وساسولو على قناة بي ان سبورت السابعه.

موعد مباراة ميلان وساسولو

موعد مباراة ميلان وساسولو اليوم تقام في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ميلان وساسولو

توقيت مباراة ميلان وساسولو اليوم تقام في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد ساسولو

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في حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع : كونتي - موساكيو - رومانيولي - هيرنانديز.

في خط الوسط : كيسي - إسماعيل بن ناصر - بونافينتورا.

في خط الهجوم : سوسو فيرنانديز - كرزيستوف بياتيك - هاكن كالهانجولو.

بطاقة مباراة ميلان وساسولو

البطولة الدوري الايطالي | الأسبوع 16

موعد المباراة 15-12-2019

توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 7

ملعب المباراة