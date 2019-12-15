اونلاين | «اونلاينHD» : مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت milan رابط مباشر ميلان KORA ONLINE

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ميلان وساسولو بث مباشر

ساسولو الخصم المرعب بالنسبة لمدينة ميلانو بشكل عام ودائم التفوق علي انتر ميلان وميلان في مختلف المنافسات والمسابقات ودائما ما يسبب المتاعب لقطبي ميلان وهو ما سيحاول ميلان تجنبه في موقعة اليوم التي سيدخله بتشكيله الاساسي لحسم الامور وتحقيق الانتصار والفوز بنقاط المباراة.

ميلان خلال 11 مباراة سابقة جمعت بينه وبين ساسولو قد نجح في الفوز في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات لصالح ساسولو وتعادل وحيد كان في اخر مواجهة جمعت بينهما في الدور الثاني من الموسم الماضي بهدف لكل فريق وسجل لاعبي ميلان 20 هدف في شباك ساسولو وتلقوا 18 هدف.

مباراة ميلان اليوم بث مباشر

بطاقة مباراة ميلان اليوم

السيريا اي 2019/2020

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اللقاء السادس عشر

ميدان سان سييرو

موعد المباراة

يوم الاحد 15 ديسمبر 2019

الساعة الثالثة مساءا بتوقيت الجزائر

القناة الناقلة

بين سبورتس الناقل الحصري للدوري الايطالي