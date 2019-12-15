رياضة | بعثة ليفربول تتوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة ليفربول تتوجه إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، العاصمة البريطانية لندن متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

ومن المُنتظر أن يبدأ الفريق اللندني، مشواره بنهائيات المونديال، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، في نصف نهائي البطولة.

وكان مونتيري المكسيكي، قد تغلب مساء أمس على السد القطري، بثلاثية مقابل هدفين، لحساب دور الثمانية ويتأهل لخوض مباراة قوية أمام بطل دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق المُتجهة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف الموقع الرسمي للريدز أن هناك 20 لاعبًا سيسافرون إلى العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتم استبعاد 3 لاعبين من القائمة وهم هارفي إيليويت، وريان بروستر لأسباب فنية، وديان لوفرين للإصابة.

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وجاءت قائمة ليفربول كالآتي:-

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونرجان.

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، آرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، جوردن وليامز، كورتيس جونز.

الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، أوريجي، شاكيري.