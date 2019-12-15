رياضة | برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي مساء أمس بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدٍ الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة، علما بأن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين في رصيده.

