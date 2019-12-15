رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد اختبارًا صعبًا في العاشرة من مساء اليوم الأحد وذلك عندما يحل ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".